Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Einbrüche in Lonsheim und Alzey-Heimersheim

Lonsheim / Alzey-Heimersheim (ots)

In der Zeit von Freitag, 14.02.2020, 18.45 Uhr bis Samstag, 15.02.2020 ,12.15 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Bermesheimer Straße in Lonsheim. Das Fenster zum Esszimmer wurde aufgehebelt, so dass der/ die Täter ins Haus gelangen konnten. Das gesamte Anwesen durch durchwühlt. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Samstag, den 15.02.2020 in der Zeit von 13.00 Uhr bis 20.00 Uhr wurde die Terrassentür eines Einfamilienhaus in der Mauritiusstraße in AZ-Heimersheim aufgebrochen. Auch in diesem Fall wurde das gesamte Haus durchwühlt. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731 911-100

E-Mail: pialzey@polizei.rlp.de

http://ots.de/zDvT9r

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell