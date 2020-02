Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Alzey-Schaffhausen (ots)

Ein 19jähriger Mann aus Framersheim befährt gegen 05.30 Uhr in Alzey-Schaffhausen die Gau-Odernheimer Straße in Fahrtrichtung Landstraße 406. An der Einmündung Gau-Odernheimer Straße / L 406 wollte der Mann nach links abbiegen um nach Hause zu fahren. Statt nach links abzubiegen fuhr der Mann weiter geradeaus und kollidiert mit der Leitplanke. Leitplanke und Fahrzeug wurden dabei beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1500EUR geschätzt. Die Beamten konnten beim Fahrer Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,3 Promille. Auf der Dienststelle wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein und die Autoschlüssel wurden sichergestellt.

