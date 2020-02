POL-PIAZ: Falsche Handwerker

Polizeiinspektion Alzey

Am Freitag, 14.02.2020, 10.15 Uhr, ging bei der Polizei Alzey eine Meldung über falsche Handwerker ein. Demnach hatten sich zwei unbekannte Personen an einem Anwesen in der Straße Am Sprauberg geklingelt und angegeben, dass sie vom Wasserwerk kämen und die Wasserleitungen überprüfen müssten. Während die 90-jährige Geschädigte von einem Täter in den Keller gelockt wurde, suchte der zweite Täter nach Wertgegenständen. Hierbei wurde er von der Geschädigten überrascht. Beide Männer flohen aus dem Haus in Richtung Innenstadt. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck. Ein Täter wird als ca. 180 cm groß, kräftig mit schwarzen Haaren und Vollbart beschrieben. Er war schwarz-blau bekleidet, trug eine schwarze Basecap und Handschuhe. Der zweite Täter wird ebenfalls mit 180 cm Größe beschrieben und habe hellere Haare gehabt. Er trug eine Jacke mit Pelzeinsatz. Beide Männer sprachen gut deutsch und waren augenscheinlich südländischer Herkunft. Zu einem ähnlichen Vorfall war es am 13.02.2020 in der Burgunderstraße gekommen. Hier erschien ein Täter, der aufgrund eines Leitungsschadens in der Nähe die Wasserleitungen überprüfen müsse. Die Bewohnerin folgte dem Mann durchgehend durch alle Räume, so dass er nach wenigen Minuten das Haus verließ. Die Polizei rät zur erhöhten Vorsicht, wenn ohne vorherige Vereinbarung Handwerker an der Haustür klingen. In Zweifelsfällen solle diesen kein Zutritt in das Anwesen gewährt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Alzey unter 06731/9110 entgegen.

