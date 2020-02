Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Gau-Odernheim: 81-jährige wird Opfer eines Betrugs durch falsche Polizeibeamte

Alzey (ots)

Am Mittwoch, den 05.02.2020 erhielt die 81-jährige Gau-Odernheimerin gegen 22.00 Uhr auf ihrem Festnetzanschluß einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten von der Polizeiinspektion Alzey. Der Anrufer gab an, dass Einbrecher im Ort unterwegs wären und die Polizei hinter ihnen her bzw. auf der Spur wären. Zur Aufrechterhaltung der Legende rief die Geschädigte zwischenzeitlich eine ihr übermittelte Nummer zurück und erhielt vom falschen Polizeibeamten weitere Anweisungen. Nachdem die Geschädigte ihren PIN am Telefon verriet wurde sie aufgefordert ihre EC-Karte vor die Haustür unter die Fußmatte zu legen. Während die Geschädigte am Telefon gehalten wurde, wird die Karte durch eine bislang unbekannte Person abgeholt. Da es zu keinem persönlichen Kontakt kam kann der Abholer nicht näher beschrieben werden. Anschließend wird in einer Bank in Gau-Odernheim ein niedriger vierstelliger Betrag abgehoben. Die Polizei bittet um Hinweise zu möglichen Personen bzw. Fahrzeugen die sich in der Tatnacht im Bereich der Mainzer Straße in Gau-Odernheim aufgehalten haben. In den Abendstunden des 05.02.2020 gab es im Bereich der Verbandsgemeinde Alzey-Land drei weitere Betrugsversuche mit der Variante »falsche Polizeibeamte". Zum Glück durchschauten alle Angerufenen die Betrugsversuche und legten spätestens nach den konkreten Fragen zu Bargeldbeträgen auf.

