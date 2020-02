Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Raub auf Tankstelle in Wörrstadt/Zeugen gesucht

Alzey (ots)

Am Donnerstag, den 06.02.2020, um 22:55 Uhr betritt ein bislang unbekannter maskierter männlicher Täter die Aral Tankstelle in Wörrstadt und fordert die allein anwesende Kassiererin unter Vorhalt eines Messers auf, Geld aus der Kasse herauszugeben. Sie folgt seiner Anweisung und händigt einen dreistelligen Betrag aus. Der Täter verstaut das Geld in einer mitgebrachten Tragetasche. Anschließend fordert er die Kassiererin auf, sich auf den Boden zu legen und laut zu zählen. Während sie auf dem Boden liegt, verlässt der Täter die Tankstelle mit unbekanntem Ziel. Erkenntnisse über ein Fluchtfahrzeug liegen nicht vor.

Täterbeschreibung:

- männlich - ca. 50 Jahre alt. - ca. 160 cm. - normale Figur - gebückte Haltung - schwarzer Skischlal vorm Gesicht - Kapuzenpullover, die Kapuze über Kopf - khakifarbene Jacke - dunkle breitere Jogginghose - ungepflegetes Erscheinungsbild - Stoffbeutel beige/weiß mit grüner Schrift

Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefonnummer 06731/911-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731 911-100

E-Mail: pialzey@polizei.rlp.de

http://ots.de/zDvT9r

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell