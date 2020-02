POL-PIAZ: Raub in Alzey: Polizei sucht nach Zeugen

Polizeiinspektion Alzey

Drei Unbekannte haben am Sonntag, den 02.02.2020 gegen 19.45 Uhr in Alzey einen 18-jährigen beraubt. Nach Verlassen einer Lokalität am Kronenplatz wurde der Geschädigte in Höhe des Parkplatzes Ostdeutsche Straße unvermittelt von drei Personen, die ihm offensichtlich gefolgt waren, niedergeschlagen. Diese verlangen die Herausgabe von Bargeld, was der Geschädigte zunächst verweigert. Nach erneuten Schlägen entnimmt einer der Täter den Geldbeutel aus dessen Hosentasche und entwendet das darin befindliche Bargeld. Die Täter flüchteten mit einem dreistelligen Geldbetrag in unbekannte Richtung.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Drei männliche Täter, dunkelhäutig, dunkle Jacken und Kapuze, etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiinspektion Alzey, Telefon (06731) 911-0, in Verbindung zu setzen.

