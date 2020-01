Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Gau-Odernheim: Betrunken gegen Baum

Bild-Infos

Download

Alzey (ots)

Am Donnerstag, den 30.01.2020 gegen 23:15 Uhr befuhr ein 67-jähriger Biebelnheimer die L414 aus Richtung Gau Odernheim kommend in Richtung Biebelnheim. Kurz nach dem Kreisel gerät er vermutlich durch überhöhte Geschwindigkeit ins Schlingern, verliert die Kontrolle über das Fahrzeug, dreht sich und prallt dann mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen Baum. Die Mann wurde vor Ort medizinisch versorgt und schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Während der Unfallaufnahme konnte beim Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des Fahrers sichergestellt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731 911-100

E-Mail: pialzey@polizei.rlp.de

http://ots.de/zDvT9r

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell