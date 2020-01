Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Unfall im Kreisverkehr: Ein Verletzter in Alzey

Alzey (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 12:55 Uhr am Kreisverkehr Karl-Heinz-Kipp-Straße in Alzey zu einem Verkehrsunfall mit einer leichten verletzten Person. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem Pkw von der Rudolf-Diesel-Straße aus Richtung des TOOM Baumarktes kommend in Richtung Karl-Heinz-Kipp-Straße. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah er den von links kommende Vorfahrtsberechtigten und stößt frontal mit der Fahrzeugfront in die rechte Fahrzeugseite des Pkw. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Fahrer des Vorfahrtsberechtigten PKW leicht verletzt.

