POL-PIAZ: Mit Pkw überschlagen.

Albig (ots)

Am heutigen Morgen befuhr ein 30 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw die L401 aus Richtung Alzey kommend in Richtung Albig. Ausgangs einer Linkskurve geriet die Frau auf der zu diesem Zeitpunkt glatten Fahrbahn ins Schleuder. Der Pkw kam schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin wurde zum Glück nur leicht verletzt und konnte sich mit Unterstützung eines Ersthelfers selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurde durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Zur Bergung des verunfallten Pkw´s durch den Abschleppdienst musste die L401 kurzzeitig gesperrt werden. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

