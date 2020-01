Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Nachtrag: Schüsse mit Schreckschusswaffe im Alzeyer Bahnhof

Alzey (ots)

Im Bahnhofsgebäude geraten die beiden alkoholisierten Jugendlichen/Heranwachsenden (17 und 19 Jahre) mit dem bislang unbekannten Täter und dessen Freundin in Streit, nachdem sie diese nach einer Zigarette gefragt haben. Der Streit eskaliert dergestalt, dass der unbekannte Täter eine Pistole (Schreckschusswaffe) zieht, in Richtung des 19jährigen Geschädigten hält und zwei Schüsse abgibt. Anschließend flüchtet der Täter in unbekannte Richtung und kann bei den eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden. Der Geschädigte erleidet durch die Schussabgabe ein "Knalltrauma". Nach der Flucht des Täters bedrängten der Geschädigte und dessen Freund die Freundin des Täters so, dass diese in einem kleinen Gerangel zu Boden fällt und sich leicht verletzt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wird einer der eingesetzten Beamten durch den Geschädigten beleidigt. Aufgrund seines renitenten Verhaltens uns Missachtung eines Platzverweises wird er in Gewahrsam genommen und verbleibt dort bis zum Folgetag.

