Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Schüsse mit Schreckschusswaffe im Alzeyer Bahnhof

Alzey (ots)

Am Montagabend gegen 17:30 Uhr kam es im Bahnhof in Alzey zu einem Streit zwischen vier Personen. Im Rahmen der Streitigkeit zieht ein bislang Unbekannter eine Schreckschusswaffe und schießt zweimal auf den Boden. Im Anschluss entfernt er sich in unbekannte Richtung. Die genauen Hintergründe sind bislang noch unklar. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731 911-100

E-Mail: pialzey@polizei.rlp.de

http://ots.de/zDvT9r

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell