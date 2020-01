Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Feldweg-Raserin in Wörrstadt

Alzey (ots)

Am 17.01.2020, gegen 15:45 Uhr kam es auf einem Feldweg in Wörrstadt zu einer Gefährdung mehrerer Spaziergänger. Eine 37-jährige Wörrstädterin spazierte mit ihrem Mann und ihrem Säugling vom Stephanshof in Richtung der Straße auf dem Limes als ihnen ein weißer Pkw der Marke VW mit hoher Geschwindigkeit entgegenkam. Das Fahrzeug fuhr mit unveränderter Geschwindigkeit auf das Ehepaar mit Kinderwagen zu, so dass diese dem Fahrzeug ausweichen mussten. Eine weitere Spaziergängerin mit zwei Hunden lief ebenfalls diese Strecke und musste nach einem ihrer Hund greifen, dabei wurde sie laut Angaben der Zeugin fast angefahren. Im Anschluss bog die Fahrerin mit ihrem Fahrzeug in Richtung L401 ab. Durch die Zeugin konnte das Kennzeichen abgelesen werden. Die Ermittlungen zur Fahrzeugführerin dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731 911-100

E-Mail: pialzey@polizei.rlp.de

http://ots.de/zDvT9r

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell