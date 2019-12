Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Unfall unter Alkoholeinwirkung

Wörrstadt (ots)

Am Donnerstag, 26.12.2019, ereignete sich gegen 23.17 Uhr ein Verkehrsunfall in Wörrstadt. Eine 51-Jährige aus Wörrstadt befuhr in Wörrstadt die Obere Schulstraße und bog nach links in die Huboldstraße ab. Hierbei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Grundstückszaun. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern setzte die 51-Jährige ihre Fahrt fort. Am Ortsausgang in Richtung Sulzheim kam die Wörrstädterin im Kreisverkehr von der Straße ab. Hier durchfuhr sie ca. 50 Meter eine Ackerfläche bevor sie in im aufgeweichten Erdreich steckenblieb. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille.

