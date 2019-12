Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Unfall unter Alkoholeinwirkung

Dittelsheim-Heßloch (ots)

Am Donnerstag, 26.12.2019, ereignete sich gegen 22.45 ein Verkehrsunfall in Dittelsheim-Heßloch. Ein 32-Jähriger aus Dittelsheim befuhr die Bahnhofstraße und stieß gegen einen geparkten PKW. Der PKW wurde durch die Wucht des Aufpralles gegen einen Zaun geschoben. Der 32-Jähriger setzte seine Fahrt fort. Er streifte zunächst einen weiteren geparkten PKW bevor er selbst in eine Hauswand fuhr. Anschließend flüchtete der Fahrer und mehrere Mitfahrer zu Fuß von der Unfallstelle. Der 32-Jährige stellte sich kurze Zeit später. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,54 Promille. Bei dem Unfall verletzte sich ein Mitfahrer des 32-Jährigen leicht.

