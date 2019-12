Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Einbruch an Weihnachten

Saulheim (ots)

Am 24.12.2019 kam es in der Zeit zwischen 10.00 und 22.00 Uhr zu einem Einbruch in Saulheim. Die unbekannten Täter gelangten auf die Terrasse des Einfamilienhauses in der Straße An der Kirchenmühle und brachen ein Fenster auf. Anschließend durchsuchten sie mehrere Zimmer und durchwühlten mehrere Schränke. Die Täter entwendeten mehrere Schmuckstücke und entkamen unerkannt. Die Geschädigte entdeckte die Tat bei Ihrer Rückkehr. Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise zu auffälligen Wahrnehmungen zur Tatzeit in Saulheim unter 06731/911-100.

