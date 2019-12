Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Einbruch an Weihnachten

Bechtolsheim (ots)

Am 24.12.2019 kam es in der Zeit zwischen 17.45 und 21.30 Uhr zu einem Einbruch in Bechtolsheim. Unbekannte Täter betraten den Garten in der Baumgartenstraße und brachen gewaltsam durch die Terrassentür in das Einfamilienhaus ein. Die Täter durchsuchten das gesamte Haus und entwendeten Schmuck und Bargeld. Anschließend entkamen sie unerkannt. Ein aufmerksamer Nachbar entdeckte ein offenstehendes Fenster und verständigte die Polizei. Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise zu auffälligen Wahrnehmungen zur Tatzeit in Bechtolsheim unter 06731/911-100.

