Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Schwelbrand

Hochborn (ots)

Am heutigen Morgen bemerkte die Bewohnerin eines Anwesens in Hochborn Brandgeruch und Rauch aus einem als Lagerraum genutzten Anbau. Die alarmierten Feuerwehrwehren aus Hochborn und Westhofen stellten bei der Erkundung fest, dass es vermutlich in Folge eines technischen Defekts an einem Kühlschrank zu einem Schwelbrand gekommen war. Das Feuer zum Glück bereits wieder von selbst erloschen, so dass es zu keinem Gebäudeschaden kam. Allerdings entstanden durch die Hitzeentwicklung und den Ruß ca. 3000,- EUR Sachschaden an den im Lagerraum befindlichen Gegenständen und Geräten.

