Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Alzeyer Landwirte fahren mit 130 Traktoren zur Demo nach Wiesbaden

Alzey (ots)

Das Bündnis "Land schafft Verbindung" ruft am 10.12.2019, um 11:00 Uhr zur Demonstration in Wiesbaden auf. Das Bündnis ist ein Zusammenschluss von Landwirten, die gegen das Agrarpaket und die Agrarpolitik der Bundesregierung mobil machen. Aus dem Alzeyer Gebiet werden sich rund 130 Traktoren beteiligen. Diese werde morgen früh gegen 07:00 Uhr von Alzey aus über Wörrstadt, Nieder-Olm, Ebersheim und der Mainzer Innenstadt in einem Konvoi über die Landstraßen nach Wiesbaden fahren. Die Polizei wird den Konvoi entsprechend begleiten. Mit erheblichen Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.

