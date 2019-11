Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Schulkind angefahren

Alzey (ots)

Am Montag, 25.11.2019, ereignete sich gegen 13.00 Uhr ein Verkehrsunfall in Alzey, Donnersbergstraße. Ein 7-jähriges Mädchen wurde im Bereich der Grundschule aus ungeklärten Umständen auf der Straße vom PKW eines 37-Jährigen aus Framersheim erfasst. Die 7-Jährige verstauchte sich das Knie. Über Beschädigungen am PKW liegen keine Erkenntnisse vor. Der PKW-Fahrer ließ den Verkehrsunfall erst nach 20 Minuten fernmündlich von einer Verwandten vorsorglich bei der Polizei melden. Die Verkehrsverhältnisse sind zur genannten Uhrzeit aufgrund der Vielzahl wartender Elterntaxis sehr angespannt. Obwohl sich also eine Vielzahl an Erwachsenen vor Ort befunden haben dürfte, wurde die sich unmittelbar neben der Unfallstelle befindliche Polizeiinspektion nicht auf das Ereignis aufmerksam gemacht.

