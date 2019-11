Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Scheibe eingeschlagen: Wertgegenstände weg!

Alzey (ots)

Am Donnerstag, den 28.11.2019 kam es in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 14:20 Uhr zu einem PKW-Aufbruch auf dem Mitfahrerparkplatz Erbes-Büdesheim an der L406. Ein bislang unbekannter Täter schlug die Seitenscheibe eines geparkten PKW ein und entwendete eine Handtasche, welche sich im Fahrzeuginneren befand. Darüber hinaus wurde aus dem Handschuhfach der Fahrzeugbrief- und Schein entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Alzey unter der Rufnummer 06731/911-0 in Verbindung zu setzen. Die Polizei weißt darauf hin, dass Fahrzeugnutzerinnen und -nutzer bei Verlassen ihres Fahrzeuges keine Wertgegenstände darin zurücklassen sollen, da dies geradezu eine Einladung für die Begehung eines Einbruches darstellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731 911-100

E-Mail: pialzey@polizei.rlp.de

http://ots.de/zDvT9r

