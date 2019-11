Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: PKW entwendet und in Brand gesetzt

Bild-Infos

Download

Alzey (ots)

Am 29.11.2019, um 04:10 Uhr wurde ein brennender PKW im Feld zwischen Gau-Bickelheim und Wallertheim gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug in Vollbrand. Das Fahrzeug wurde ca. 100 m auf einen Acker gefahren. Ein Unfallgeschehen kann ausgeschlossen werden. Nach Löschung des Brandes konnte das Kennzeichen abgelesen und entsprechend überprüft werden. Die Überprüfung ergab, dass der Geländewagen in der vergangenen Nacht in der Nähe von Ludwigshafen gestohlen wurde. Die zuständige Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731 911-100

E-Mail: pialzey@polizei.rlp.de

http://ots.de/zDvT9r

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell