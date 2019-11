Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Saulheim - Betrüger dreht 86 jährigen vier minderwertige Lederjacken an

Alzey (ots)

Der 86-jährige Geschädigte wird bei Betreten einer Apotheke von einem jungen Mann angesprochen, der ihm eine Lederjacke zeigen will. Infolgedessen entsteht ein Verkaufsgespräch, in dem der Mann dem Geschädigten vier Lederjacken für insgesamt 950 Euro verkauft. Der etwas überrumpelte 86-Jährige geht auf das Angebot ein und wird von dem Mann zu einem Geldautomaten in Saulheim gefahren. Dort hebt er die geforderten Betrag ab, die er dem Mann übergibt. Als sich der 86-Jährige wieder zu Hause befindet, stellt er fest, dass er möglicherweise einem Betrug aufgesessen ist. Bei den vermeintlich hochwertigen Lederjacken dürfte es sich um billige Imitate bzw. Fälschungen handeln. Eine konkrete Beschreibung des Mannes bzw. seines Fahrzeugs kann der Geschädigte nicht geben.

Die Polizei rät: Weisen Sie Angehörige und Bekannte darauf hin, dass Betrüger gerade das hohe Alter ihrer Opfer ausnutzen, um diese zu überrumpeln und mit vermeintlicher Vertrautheit auszutricksen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731 911-100

E-Mail: pialzey@polizei.rlp.de

http://ots.de/zDvT9r

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell