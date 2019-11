Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Wendelsheim - Schneckenkorn tötet Jack Russell Terrier

Bild-Infos

Download

Alzey (ots)

Unbekannte haben in der Gemarkung Wendelsheim Giftköder ausgelegt. Für einen einjährigen Jack Russel Terrier aus Wendelsheim endete dies tödlich.

Nach einem Spaziergang am 16.10.2019 stellte die Hundebesitzerin massive gesundheitliche Probleme bei ihrem Hund fest. Der Zustand des Tieres verschlechterte sich zusehends, trotz stationärer Behandlung. Letztendlich verstarb der Hund am 19.10.2019 an einer schweren Vergiftung. Ein durch die Hundebesitzerin in Auftrag gegeben Gutachten belegt nun die Vergiftung durch das sogenannte Schneckenkorn. Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz wurden eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizei in Alzey.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731 911-100

E-Mail: pialzey@polizei.rlp.de

http://ots.de/zDvT9r

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell