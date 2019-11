Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Nächtliche Schlägerei

Alzey (ots)

Zwei 31 und 36 Jahre alte Alzeyer kamen am Freitag, 15.11.2019, 01.15 Uhr in einer Kneipe in der Spießgasse in Streit. Als man gemeinsam vor die Kneipe trat, begann unmittelbar eine körperliche Auseinandersetzung. Diese gipfelte darin, dass der 36-Jährige auf dem Obermarkt dem 31-Jährigen mit einer Holzlatte ins Gesicht schlug. Der 31-Jährige zog sich hierbei eine blutige Nase und Kopfschmerzen zu. Die beiden Beteiligten waren mit 1,35 und 1,22 Promille deutlich alkoholisiert.

