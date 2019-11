Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Brand von Heizdecke bei 90-jährigen Rentner in Wonsheim

Bild-Infos

Download

Alzey (ots)

Eine Heizdecke hat in der Wohnung eines Rentners in Wonsheim einen Brand ausgelöst. Es konnte ermittelt werden, dass der 90-Jährige Bewohner, welcher alleine in dem Haus wohnt, vergessen hatte seine Heizdecke auszumachen. Dadurch geriet das Bett im Wohnzimmer des Erdgeschosses in Brand. Der Rentner konnte frühzeitig seinen Notrufknopf drücken. Durch den zufällig vorbeikommenden Sohn konnte der Rentner unverletzt aus dem Haus geleitet werden. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Das betreffende Zimmer wurde durch die Rauchentwicklung stark geschwärzt. Einrichtungsgegenstände wie Bett, Mobiliar und Fernseher sind verschmort und wurden durch die Feuerwehr in den Hof verbracht. Es entstand eine Sachschaden in Höhe von 4000,-EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731 911-100

E-Mail: pialzey@polizei.rlp.de

http://ots.de/zDvT9r

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell