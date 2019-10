Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: PKW flüchtet nach Zusammenstoß

Wörrstadt (ots)

Am Freitag, 25.10.2019, ereignete sich gegen 07.40 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 401 zwischen Wörrstadt und Saulheim. Ein aus Richtung Wörrstadt kommender PKW überholte riskant einen LKW. Im Gegenverkehr musste ein 43-Jähriger aus Saulheim seinen PKW stark abbremsen, um einen frontalen Zusammenstoß zu verhindern. Ein ihm folgender 36-Jähriger aus Saulheim konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr dem 43-Jährigen auf. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. An den PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000EUR. Nach Beendigung seines Überholvorganges setzte Unfallverursacher seine Fahrt in Richtung Saulheim fort. Bei diesem handelte es sich um einen schwarzen PKW ähnlich einem Audi A3 oder Ford Focus. Die Polizeiwache Wörrstadt bittet um Zeugenhinweise zu dem flüchtigen, schwarzen PKW unter 06732/911100.

