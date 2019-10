Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Bornheim- Einbruch in Weingut

Alzey (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von 15. Oktober, 19.30 bis 16. Oktober, 07.30 Uhr in ein Weingut in Bornheim ein. An der Halle des Weinguts wurde eine rückwärtige Stahltür aufgehebelt. In der Halle werden gezielt Büroräume durchsucht. Ein vor Ort befindlicher Tresor wird aufgeflext und ein Betrag in vierstelliger Höhe entwendet. Weiterhin wird ein hochwertiger Firmen PC entwendet. Bereits am 02.12.2018 ist es zu einem Einbruch in das Weingut gekommen.

Wer sachdienliche Hinweis zum dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Alzey unter der Rufnummer 06731/911-0 in Verbindung zu setzen.

