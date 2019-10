Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Einbruchsversuch in eine Arztpraxis in Flonheim

Alzey (ots)

Unbekannte haben zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen versucht, in eine Arztpraxis in Flonheim einzubrechen. Sie schafften es aber nicht, die Tür zu öffnen, gelangten also nicht in die Praxisräume. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Alzey unter der Rufnummer 06731/911-0 in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Alzey

