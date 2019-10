Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Einbruch in Firma in Flonheim - Unbekannte erbeuten Bargeld aus Tresor

Alzey (ots)

Am letzten Wochenende drangen unbekannte Täter (UT) in ein Firmengebäude in Flonheim ein. Im Gebäude wurde ein Tresor aufgebrochen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen, brachen ein oder mehrere bisher unbekannte Täter eine Seitentür auf und gelangten so in das Bürogebäude. Mehrere Räume des Gebäudes wurden nach Wertsachen durchwühlt. Ein ca. 180 Kilogramm schwerer Tresor wurde augenscheinlich angeflext dann mit einem Spreizwerkzeug geöffnet. Aus dem Tresor wurde Bargeld, in Höhe eines dreistelligen Eurobetrages entwendet. Darüber hinaus wurde noch ein Firmenlaptop entwendet.

Zeugen, die am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Flonheim beobachtet haben oder sonst verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 06731/911-0 bei der Polizei Alzey zu melden.

