Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Geschwindigkeitskontrollen

Alzey (ots)

Die Polizeiinspektion Alzey hat am vergangenen Freitag, 11.10.2019, Geschwindigkeitskontrollen bei Alzey durchgeführt. Die Kontrollstellen befanden sich außerorts an der L406 zwischen Alzey und Weinheim und an der L409 zwischen Alzey und Dautenheim. Von 267 gemessenen Fahrzeugen wurden 71 wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit beanstandet. In fünf Fällen kam es zu einer Ordnungswidrigkeitsanzeige da die Fahrzeuge anstelle der erlaubten 50 km/h mit über 70 km/h gemessen wurden. In diesen Fällen sind Bußgelder von mindestens 70 EUR und ein Punkt im Verkehrszentralregister vorgesehen.

