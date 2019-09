Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Arbeitsunfall in Albig, zwei schwerverletzte Personen

Albig (ots)

Am Montag, 30.09.2019 um 14.51 Uhr kam es in Albig bei der Errichtung eines Fertighauses zu einem schweren Arbeitsunfall. Beim Einsetzen einer Betontreppe mittels Kran löste diese sich aus bislang ungeklärter Ursache aus der Halterung und stürzte herab. Dabei wurden zwei, 39 und 45 Jahre alte, Bauarbeiter aus dem Raum Bad Soden- Salmünster mit in die Tiefe gerissen und fielen in einen Kellerschacht. Der 45jährige zog sich eine Unterschenkelfraktur und eine Kopfplatzwunde zu. Der 39jährige erlitt lebensgefährliche innere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Beide Bauarbeiter mussten zuvor von den Feuerwehren Albig und Flonheim befreit und aus dem Keller gerettet werden. Die Polizei hat gemeinsam mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (Bauaufsicht) die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

