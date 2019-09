Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Diebstahl aus Baustellengelände Wörrstadt - Tatverdächtige festgenommen

Alzey (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (28.04.2019) nehmen Beamte der Polizei Mainz einen 29-jährigen und einen 25-jähirgen Mann fest. Sie stehen im Verdacht, Baumaschinen von einer Baustelle und Diesel entwendet zu haben. Gegen 03:15 Uhr teilt ein Zeuge verdächtige Personen auf einem Baustellengelände unmittelbar neben der B420 in Fahrtrichtung Wörrstadt, welche auffällig um die dortigen Baucontainer schleichen würden. Offensichtlich fühlen sich diese dadurch gestört und eilen zu einem in der Nähe geparkten Sprinter. Im Anschluss flüchten sie mit hoher Geschwindigkeit auf die A63 in Fahrtrichtung Mainz. Der Zeuge verfolgt den Sprinter und gibt den aktuellen Standort durch, sodass die Polizeikräfte herangeführt werden können. Auf der A60 in Höhe der AS Hechtsheim-West kann zu dem Sprinter aufgeschlossen werden, es folgt eine Verkehrskontrolle. In dem Sprinter befinden sich zwei männliche Personen. Im Laderaum kann eine Rüttelplatte, sowie zwei Behälter mit Dieselflüssigkeit und frischen Dieselanhaftungen aufgefunden werden. Zunächst können die Gegenstände keinem Diebstahl zugeordnet werden. Der Sprinter wird samt Inhalt sichergestellt. Nach Abschluss einer erkennungsdienstlichen Behandlung werden die Tatverdächtigen aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ermittlungen am Vormittag ergeben, dass die Rüttelplatte auf einer Baustelle in Wörrstadt entwendet wurde. Auf dem Mitfahrerparkplatz Biebelnheim kann ein Fahrzeug mit aufgebohrten Tank festgestellt werden. Es wurden ca. 30 Liter Diesel entwendet.

