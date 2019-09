Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Nach Unfallflucht Kennzeichen abmontiert - Fahrer trotzdem ermittelt.

Bechenheim (ots)

Einen flüchtigen Unfallfahrer konnte die Polizei Alzey in der Nacht von Samstag auf Sonntag ermitteln. Ein Verkehrsteilnehmer hatte der Polizei gegen 19:50 Uhr gemeldet, dass er einen verunfallten Pkw im Straßengraben der L406 bei Bechenheim festgestellt habe. Der Fahrer sei in den Wald geflüchtet. Vor Ort stellten die Beamten dann fest, dass der Fahrer die Kennzeichenschilder des Pkw auf seiner Flucht mitgenommen hatte. Über die an mehreren Stellen im Fahrzeug angebrachte Fahrzeugidentifizierungsnummer - kurz FIN - konnte allerdings schnell der Fahrzeughalter, ein 34 Jahre alter Mann aus Kirchheimbolanden, ermittelt werden. Dieser hatte den Pkw am Vortag an einen 34 Jahre alten Mann aus Alzey verkauft. Dieser konnte dann schließlich durch die Beamten - nebst den abmontierten Kennzeichenschilder - an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er gab sofort zu den Unfall verursacht zu haben und räumte auch ein nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, weshalb nun wegen Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ermittelt wird.

