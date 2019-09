Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Einbruch in Altenheim

Alzey (ots)

In der Nacht vom 17. auf den 18.09 dringen Unbekannte in Räumlichkeiten eines Altenheims in Alzey ein. Die unbekannten Täter dringen auf noch ungeklärtem Weg in das Objekt ein und brechen dort Bürotüren und Spinde auf. Es werden mehrere Geldkassetten und ein Tresor aufgebrochen und eine noch unbekannte Menge an Bargeld entwendet. Im Anschluss flüchten sie in unbekannte Richtung. Bislang liegen keine Täterhinweise vor.

