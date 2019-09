Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Freimersheim - Unfall nach Reifenplatzer

Alzey (ots)

Am 13.09.2019, gegen 21:30 Uhr, kommt es auf der L 401 zwischen Kirchheimbolanden und Alzey zum Unfall mit mehreren verletzten Personen. Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Bereich der VG Kirchheimbolanden befährt die L 401 von Kirchheimbolanden in Richtung Alzey. Kurz vor der Anschlussstelle Freimersheim platzt der hintere linke Reifen. Das Fahrzeug gerät ins Schlingern und prallt mit der hinteren Fahrerseite gegen ein Verkehrsschild. Ein 21-jährige Beifahrer sowie ein 21-jähriger Mitfahrer werden durch den Unfall verletzt. Der 26-jährige PKW Fahrer bleibt unverletzt. Durch den Unfall entsteht am Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden, sodass dieses abgeschleppt werden muss.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731 911-100

E-Mail: pialzey@polizei.rlp.de

http://ots.de/zDvT9r

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell