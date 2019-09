Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Alzey - Betrunkene fährt in Sonnenstudio

Alzey (ots)

Am Sonntag, den 15.09.2019, gegen 12:30 Uhr, teilt eine Zeugin telefonisch mit, dass es soeben in Alzey, am Realparkplatz zu einem Verkehrsunfall gekommen ist. Eine Pkw-Fahrerin sei gegen das Gebäude gefahren. Vor Ort kann die Polizei eine 41-jährige aus dem Bereich VG Rhein-Selz feststellen die mit ihrem Fahrzeug in ein Sonnenstudio gefahren war. Bei der Fahrerin kann deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt 2,2 Promille. Die Polizei ordnet eine Blutprobe an, der Führerschein wird sichergestellt. Der von der Fahrerin verursachte Schaden beträgt 1.000 Euro.

