Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Wendelsheim - Einbruch in Wohnhaus

Alzey (ots)

Unbekannte Täter brechen in der Zeit zwischen 08.09.2019, 19:00 Uhr und 14.09.2019, 11:00 Uhr in ein Wohnhaus in Wendelsheim ein. Die Einbrecher hebeln die Terrassentür auf und gelangen so ins das Haus. Da das Haus aktuell unbewohnt ist und kernsaniert wird entfernen sich die Täter ohne Beute. Bislang liegen keine Täterhinweise vor.

