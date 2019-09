Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Automatenaufbrüche

Alzey-Land (ots)

In der Zeit zwischen dem 29.03. und 13.08.2019 wurden in den Nachtstunden in den Gemeinden Nieder-Wiesen, Flonheim, Nack, Bechenheim, Stein-Bockenheim und Bermersheim mehrere Zigarettenautomaten brachial aus ihren Verankerungen gerissen und entwendet. Die Automaten konnten später aufgebrochen und geleert auf Feldwegen der Nachbargemeinden aufgefunden werden. Der Sachschaden liegt bei mehreren zehntausend Euro. Im Zusammenhang mit einzelnen Taten fiel ein heller Transporter auf, der mutmaßlich zum Abtransport der Automaten genutzt wurde. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise, ob der helle Transporter in den Nachtstunden in der Umgebung der Tatorte auffällig geworden ist. Weiterhin wird gefragt, ob jemandem in der Region Zigaretten unterhalb des Ladenpreises angeboten wurden. Hinweise bitte an 06731/9110.

