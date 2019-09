Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Nutrias getötet

Alzey (ots)

Am Dienstag, den 10.09.2019, wurden gegen 17.00 Uhr am Stausee des Rückhaltebeckens in Alzey zwei Nutrias überfahren und dabei getötet. Nach Zeugenaussagen hätten die Nutrias einen geschotterten Weg überquert, als sie erfasst wurden. Der blaue Kleinwagen, ähnlich einem VW Golf war mit zwei jungen Männern besetzt und sei sehr schnell gefahren. Ein Mann sei nach dem Vorfall ausgestiegen und habe nach den Nutrias geschaut. Dann sei er wieder eingestiegen und habe die Örtlichkeit zügig verlassen. Die Kriminalpolizei Alzey hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugenhinweise unter 06731/9110, insbesondere zu dem blauen PKW, erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731 911-100

E-Mail: pialzey@polizei.rlp.de

http://ots.de/zDvT9r

