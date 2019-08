Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Betrunkene stiehlt Kosmetika - mit mehr als drei Promille

Alzey (ots)

Am Samstag wurde in einer Parfümerie in Alzey eine betrunkene Ladendiebin erwischt - sie hatte mehr als drei Promille. Laut Zeugen habe die Beschuldigte Kosmetika im Wert von 100 EUR in einer Handtasche deponiert und mit dieser die Filiale verlassen. Eine Mitarbeiterin und Kundin konnten die Beschuldigte verfolgen und an die Polizei übergeben- Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als drei Promille. Aufgrund der starken Alkoholisierung nahm die Polizei die Beschuldigte in Gewahrsam und übergab sie an deren Eltern.

