Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: 17-jähriger Zeitungszusteller von Hund gebissen

Alzey (ots)

Am Montag meldete sich ein 17-jähriger Zeitungsausträger bei der Polizei und gab an, am Samstagvormittag von einem Hund gebissen worden zu sein. Der 17-Jährige befand sich gegen 10.00 Uhr im Bereich des Fasanenwegs in Alzey und wollte Zeitungen verteilen. Beim Verteilen der Zeitungen in die Briefkästen sei plötzlich ein Hund über den Zaun gesprungen und habe ihm unvermittelt in den Unterarm gebissen. Der Besitzer des Hundes sowie eine Nachbarin eilten dem Zeitungsausträger zur Hilfe. Die Bisswunde musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Besitzer wegen fahrlässiger Körperverletzung.

