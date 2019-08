Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Zigarette im Müll löst Balkonbrand aus

Alzey (ots)

Der Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus in Spießheim ist am Freitag offenbar durch Fahrlässigkeit entstanden. Der Wohnungseigentümer entsorgte nach dem Rauchen seine Zigarette in einem Abfallbehälter auf der Terrasse. Die offensichtlich noch glimmende Kippe entzündete den Mülleimer, dieser fing Feuer, welches auf das Holzgeländer der Terrasse übergriff. Durch Nachbarn konnte mittels Feuerlöscher verhindert werden, dass der Dachstuhl Feuer fängt. Die Feuerwehr untersuchte den Dachstuhl auf Brandnester und entfernte das beschädigte Geländer. Ein Gebäude bzw. Personenschaden ist nicht entstanden.

