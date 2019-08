Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Alzey (ots)

Am Samstag, den 17.08.2019 kam es gegen 23:35 Uhr auf der B 420 zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Hierbei befuhr eine 43-jährige Frau aus Wöllstein die B 420 in Fahrtrichtung Gau-Bickelheim. In Höhe der Abbiegespur/Einfahrt zum Gelände einer dort ansässigen Firma, fällt der Frau ein stehendes Fahrzeug auf. Da sie eine Panne oder medizinischen Notfall vermutet, fuhr diese vor das stehende Fahrzeug und begab sich an den PKW. Als sie den Fahrer ansprechen wollte, fuhr dieser jedoch unvermittelt los und mit voller Wucht auf den vor ihm stehenden PKW auf. Dabei entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Hiernach entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Ein hinzukommender Zeuge folgte dem flüchtenden Fahrzeug in Richtung Wörrstadt und verständigte die Polizei. Letztlich konnte der Flüchtende durch eine Funkstreife in der Kreuznacher Straße in Wörrstadt angehalten und kontrolliert werden. Im Rahmen der Befragung konnten die Beamten Atemalkohol beim 53-jährigen Mann aus Wörrstadt feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp unter einem Promille. Dem Wörrstädter wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ihn erwarten jetzt neben einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, auch eine Anzeige wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

