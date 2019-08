POL-PIAZ: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Polizeiinspektion Alzey

Am Samstag, den 17.08.2019 gegen 18:30 Uhr kam es an der Einmündung der K 24/B271 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr eine 61-jährige Alzeyerin, die K 24 aus Esselborn kommend und wollte an der Einmündung der B 271 nach rechts in Richtung Flomborn einbiegen. Hierbei übersah sie eine von links kommende, bevorrechtigte 52-jährige Ober-Flörsheimerin und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführerinnen wurden dabei leicht verletzt (HWS/Prellungen) und durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B 271 für den Fahrzeugverkehr etwa eine Stunde gesperrt.

