Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall mit Flucht

Alzey (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Samstag, den 17.08.2019 gegen 13:45 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in der Friedrich-Ebert-Straße 81 in Wörrstadt. Hierbei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, ein dort parkendes Fahrzeug an der Stoßstange und verlies daraufhin unerlaubt die Unfallörtlichkeit. Der Sachschaden wird hierbei auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die Polizeiwache Wörrstadt erbittet sich Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06732-9110.

Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731 911-100

E-Mail: pialzey@polizei.rlp.de

