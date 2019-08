Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Alzey (ots)

Am Samstag, den 17.08.2019 kam es gegen 06:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken in Wörrstadt. Hierbei befuhr ein 27-jähriger Wörrstädter die Umgehungsstraße (L 414)in Fahrtrichtung des Kreisverkehrs an der B 420/Kreuznacher Straße. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit übermäßigem Alkoholgenuss, kam dieser in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei er einen Leitpfosten beschädigte. Anschließend verriss er das Lenkrad, drehte sich um 180 Grad und schleuderte linksseitig in die Böschung. Am PKW des Mannes entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Da im Rahmen der Unfallaufnahme Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde dem Fahrer ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten, der einen Wert von etwa 1,8 Promille ergab. Dem Wörrstädter wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eröffnet.

