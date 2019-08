Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Täter flüchtig nach Körperverletzung

Alzey (ots)

Auf dem Parkplatz der Diskothek A61 geraten der 26Jährige und zwei weitere Freunde (23 und 29 Jahre alt) am frühen Morgen des 03.08. mit einer 4köpfigen Personengruppe in Streit. Im Verlauf des Streits erhält der 26Jährige von einer männlichen Person unvermittelt eine Kopfnuss, woraufhin er ein Hämatom an der Oberlippe erleidet. Die 4köpfige Personengruppe entfernt sich anschließend in einem Pkw von der Örtlichkeit. Bei Hinweisen zu der Personengruppe und insbesondere zu dem Täter bitte an die Polizeiinspektion Alzey wenden.

