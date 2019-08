Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Unfallflüchtiger hinterlässt Nachricht

Alzey (ots)

Am Freitag um die Mittagszeit parkte eine 25-jährige Rheinhessin ihren Volvo auf dem Parkplatz am Alzeyer Schwimmbad. Als sie später zu ihrem Wagen kam, stellte sie Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite fest, die sich über die gesamte Länge zogen. Blaue Fremdfarbe konnte gesichert werden. An der Windschutzscheibe war ein Zettel angebracht, auf dem der mutmaßliche Unfallfahrer sie rügte, dass sie schief stehe und er nichts dafür könne. Der Unfallverursacher hinterließ keinerlei Personalien. Wer hat Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizei Alzey, 06731 9110.

