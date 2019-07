Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Festnahme nach Einbruch in Netto-Markt

Alzey (ots)

Alzey Einbruch in Discounter - Täter auf frischer Tat geschnappt Tatzeit: 30.07.2019, 03:45 Uhr

Heute Nacht ist in den frühen Morgenstunden ein Täter in einen Discounter in der Ernst-Ludwig-Straße in Wöllstein eingebrochen. Der Einbrecher konnte noch an Ort und Stelle festgenommen werden.

Der Täter schlug vermutlich mittels eines Hammers ein Loch in die Seitenscheibe des NETTO-Marktes und verschaffte sich somit Zutritt zum Kassenbereich des Marktes. Danach füllte der Täter eine Kühltasche, die er aus dem Markt nahm, mit ca. 70 Päckchen Zigaretten und Getränken im Wert von ca. 1800,- Euro und stellte es zur Mitnahme bereit. Beim Eintreffen der alarmierten Streife flüchteten der Täter vom Tatort. Ein Täter, ein 17-Jähriger aus der VG Wöllstein, konnte durch die Beamten noch am Tatort festgenommen werden. Im Rahmen der Vernehmung gab der 17-Jährige die Tat zu. Darüber hinaus gab er an, dass er in der gleichen Nacht auch versucht habe in die Bäckerei Grünewald in Wöllstein einzubrechen. Nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen wird er wieder auf freien Fuß gesetzt.

