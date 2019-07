Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Zeugenaufruf - Sachbeschädigung der ehemaligen Gaststätte Teufelsrutsch in Wendelsheim

Alzey (ots)

Der Eigentümer der ehemaligen Gaststätte Teufelsrutsch in Wendelsheim meldete der Polizeiwache in Wörrstadt am Dienstag, 09.07.2019, eine Sachbeschädigung an dem leerstehenden Gebäude. Unbekannte Täter haben hier in den vergangenen Wochen die Fensterscheiben, Klappläden und Dachziegel vermutlich durch Steinwürfe erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wörrstadt unter 06732/9110 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731 911-100

E-Mail: pialzey@polizei.rlp.de

http://ots.de/zDvT9r

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell